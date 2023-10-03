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        Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma açıldı

        Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, 1 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen saldırı hakkındaki sözleri üzerine soruşturma açıkladı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da Arslan'ın programına son verildiğini açıkladı. Gazeteci Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:53
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        Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltında
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'ın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        HALK TV PROGRAMINA SON VERDİ

        Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Ayşenur Arslan'ın programına son verildiğini açıkladı.

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        X'ten açıklama yapan Mahiroğlu, "Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" dedi.

        Mahiroğlu'nun açıklamaları şöyle:

        "Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

        GAZETECİ AYŞENUR ARSLAN GÖZALTINA ALINDI

        Gazeteci Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

        Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

        ARSLAN NE DEMİŞTİ?

        Ayşenur Arslan, terör örgütü PKK'nın Ankara'da yaptığı saldırı hakkında "Kendisini patlattı denilen kişi, terörist, belki de üzerinde uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. O kadar manasız ki, çünkü gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Her şeye aykırı. Kendini patlamış. Aklıma takılan bir şeylerden birisi" ifadelerini kullanmıştı.

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        #ayşenur arslan
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