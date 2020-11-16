Gazeteci Ahmet Kekeç için öğle namazına müteakiben Eyüpsultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda gazeteci arkadaşı katıldı.

Koronavirüsten dolayı bazı aile üyeleri katılamadı. Taziyeleri kardeşi Hüseyin kekeç taziyeleri kabul etti. Cenaze tereni devam ediyor.