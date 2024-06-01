Gazapizm sevgilisini öpmeye doyamadı
Gazapizm adıyla tanınan rapçi Anıl Acar, Cihangir'de sevgilisini öpücüklere boğdu
- 1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rap dünyasının son dönemde yükselen isimlerinden olan ve Gazapizm adıyla tanınan Anıl Acar, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.
- 2
Yanında gizemli bir kadın ile saatlerce sarmaş dolaş sohbet eden Anıl Acar, bir ara yeni sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi.
- 3
Etraftakilerin kendilerini bakmalarını dikkate almayan ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı.
-
- 4
Anıl Acar ile sevgilisi, uzun bir süre sohbet de etti.
- 5
Birkaç saatin ardından ise yürüyerek mekandan ayrılan Anıl Acar ve sevgilisi yolda giderken çok keyifliydi. Gizemli kadının kim olduğu ise merak konusu oldu.