Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Gaz çıkarmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken gaz çıkarmak orucu bozar mı?

        Gaz çıkarmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken gaz çıkarmak orucu bozar mı?

        11 ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşmasıyla birçok kişinin aklına orucu bozan faktörler gelmeye başlamıştır. Her yıl bir süre oruç tutulan ve yeme içme faaliyetinin kısıtlandığı bu ibadet döneminde belirli noktalara dikkat edilmesi gerekir. Sabah güneşin doğuşundan akşama kadar devam eden orucun çeşitli faktörlerle belirlendiği bilinir. Peki gaz çıkarmak orucu bozar mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaz çıkarmak orucu bozar mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oruç tutmak, niyet etmek ve iftar açmak gibi birçok konunun söz konusu olduğu Ramazan, yiyip içme faaliyetini kesmenin yanı sıra İslam’a göre doğru kabul etmeyen davranışların da yapılmadığı bir zamandır. Örneğin bir kişinin oruç tutarken yalan söylemesi Müslümanlar arasında doğru kabul edilmez. Aynı şekilde İslam’a göre abdestliyken gaz çıkarmak doğru değildir. Bu noktada akıllara “Gaz çıkarmak orucu bozar mı?” sorusu gelir. İşte tüm merak edilenler…

        GAZ ÇIKARMAK ORUÇ BOZAR MI?

        Diyanet doğrudan oruçluyken gaz çıkarmaya yönelik bir bilgilendirme yapmasa da bu konuda bazı bilgiler vardır. Örneğin Diyanet’e göre oruçlu durumdayken yeme, içme ve cinsel münasebete ek olarak ağız dolusu kusmak ve hacamat yaptırmak da uygun değildir. Ancak bunların dışında gaz çıkarmanın orucu bozduğuna dair bir şey söylenmemiştir. İftar vaktine kadar gaz çıkarmak ve geğirmek, istem dışı yapılabilir ve bunun tuttuğunuz orucu bozmayacağı bilgisi vardır.

        KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

        Miktarı ne olursa olsun, sizin yapmadığınız ve kendiliğinden gelen kusuntunun orucu bozmadığı bilgisi vardır. Bunun yanı sıra midenizden ansızın yükselen ve tekrar geriye dönen bir rahatsızlık da tuttuğunuz orucu bozmaz. Ancak kendi isteğinizle ağız dolusu şekilde kusuyorsanız bu durumda orucunuz bozulur. Peygamber Efendimiz’in bu konuda bir hadisi vardır;

        "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

        Ek olarak kustuğu için orucunun bozulduğunu düşünen ve yeme içmeye başlayan kişinin orucu da sonlanır. Ancak böyle bir durumda tutulan orucun kazası gerekir.

        ORUÇ NEDİR ve NE ile BOZULUR?

        Oruç, İslam dininde gerçekleştirilen bir ibadettir. Sahur vaktinin sonuna kadar yiyip içilen yiyecekler, bir sonraki günün akşamındaki iftar vaktine kadar sondur ve iftar vakti ile birlikte yeme içme işlemine başlanır. İslam dininin beş şartından biri olan orucu şunlar bozar;

        • Herhangi bir katı ve sıvı yiyecek,

        • Cinsel ilişkiye girmek,

        • Ağızdan ilaç almak,

        • Burundan ilaç almak,

        • Kasıtlı olarak kusmak,

        • Boğazdan kan girmesi.

        TÜKÜRÜK ve BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

        Tıpkı kusma durumunda olduğu gibi bilinçsiz yapılan balgam ve tükürük yutmanın orucu bozmadığı söylenmiştir. Bunun kasti olarak yapılmadığı durumlarda orucunuz bozulmaz. Bunun yanında bazı alimler, tükürük ve balgamın biriktirilerek kasti şekilde yutulmasını sakıncalı görmüştür.

        KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

        Krem sürmek orucu bozan bir durum değildir. Çünkü krem ve merhem gibi içerikler yalnızca deri içindeki gözeneklere girer. Bu, son derece yavaş gerçekleştiğinden oruçluyken krem ve merhem gibi ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

        RAMAZAN NE DEMEKTİR?

        Ramazan kelimesinde “temizlik, keskinlik ve yanmak” gibi anlamlar bulunur. Her yılın bir ayında herkesin kabul ettiği Ramazan ayı, oruç ile birlikte çeşitli ibadetlerin yapıldığı ve müminlerin günahlarından arınmak için istekli olduğu bir dönemdir. Bu dönemde birçok kişi iman ve ahlak bakımından kuvvetlenmek için çeşitli girişimlerde bulunabilir.

        Kutsal kitap Kur’an da Ramazan’ın adının geçtiği ve değerine vurgu yapıldığı yegane bir kaynaktır. Orucun bu zamanda farz kılındığını söyler. İnsanlara hakkı batıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay Ramazan’dır ve bu nedenle Ramazan ayı Müslümanlar için oldukça kıymetlidir. Bu ayda olanların oruç tutması emredilmiştir. Bunun yanı sıra Hz. Peygamber (s.a.s) bu ayda yapılacak ibadetlere, ayın başlangıç ve sonuna dair birçok rivayette bulunmuştur.

        RAMAZAN AYI ile ilgili HADİS ve AYETLER

        “Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele”. (Tevbe Suresi 112)

        Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. (Buhari, Savm, 2)

        “Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum.” deyin. (Buhari, Savm, 9)

        “Şurası muhakkak ki, Oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır” (Beyhaki)

        Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır. (Camiüs Sağir)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        "Hepimizin babası gibiydi"
        "Hepimizin babası gibiydi"
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Habertürk Anasayfa