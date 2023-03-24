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Gavi'ye kötü haber! As takım listesinden çıkarıldı...

İspanya Ticaret Mahkemesi, Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin as takıma tescilinin geç yapılmasından dolayı as kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Gavi genç oyuncu sözleşmesiyle sezona devam edebilecek...

Giriş: 24.03.2023 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
Gavi'ye kötü haber! As takım listesinden çıkarıldı...
HABERTURK.COM

İspanya Ticaret Mahkemesi, 'Gavi'nin as takıma tescili' için yapılan itirazı, tescil başvurusunun son teslim tarihinden sonra yapılması nedeniyle reddetmişti.

LaLiga, bugün itibarıyla Gavi’yi Barcelona’nın as takım kadro listesinden çıkardı.

Geçtiğimiz sezonki genç oyuncu sözleşmesi sayesinde Barcelona'da oynamaya devam edebilecek olan Gavi, as takım sözleşmesinden sonra devraldığı 6 numaralı formayı ise geri vermek zorunda kalacak.

Altyapıdan çıkışında 30 numaralı formayı alan Gavi, eski sözleşmesiyle devam edecek olması sebebiyle forma numarasını da değiştiremeyecek.

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