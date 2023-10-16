Gastronomi haritasında Türk lezzetleri: Yemeklerin benzersiz hikayeleri

HÖŞMERİM HİKAYESİ

Peynir ve şeker ikilisinden oluşan tatlının birçok farklı çeşidi bulunur. Höşmerim tatlısının rivayet edilen hikayesine göre evin erkeği askere gider ve uzun bir zaman sonra geri döner. Eşi hemen mutfağa gider ancak evde hazır bir şeyler yoktur. Süzekte asılı taze peyniri pişirmeye başlar içine yumurta sarısı, şeker ve irmik katarak kavurur.

İlk defa yaptığı için eşine tattırır ve "Hoş mu erim?" diye sorar. Eşi ise "Hoş hoş" diye yanıtlar. Kulaktan kulağa yayılan bu rivayet tatlının adını daha sonra höşmerim olarak belirler.