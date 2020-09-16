Gastrit bakteriyel nedenlerle mide mukozasında oluşan bir iltihaplanmadır. Gastrit akut ve kronik gastrit olarak iki türdedir. Hemen her yaşta görülebilen bir mide hastalığıdır. İlerlemesi halinde ülsere dönüşebilmektedir.

Akut gastritte; yanma, ağrı ve basınç şeklinde belirti verir. Aç karnına ağrılar daha fazla artış gösterir. Bulantı ve kusma da olabilmektedir. Alkol ve ilaç kullanımında mide de yara oluşabilir ve kanama yapar kusmukla dışarı atılır ya da dışkı da siyahlık ortaya çıkar.

Kronik gastrit; az belirti göstermesinin yanında mide bulantısı, ağrı ve kusma oluşturabilmektedir. Şişkinlik, geğirme ve iştahın azalması ortaya çıkmaktadır.

Gastritin Nedenleri

Kötü beslenme

Asitli gıdalar tahribat yapar.

Alkol mide yüzeyinde hasar oluşturur.

Sigara kullanmak asit salgılatır ve gastrit oluşturur.

Kullanılan ilaçlar; aspirin ve ağrı kesici ilaçlar asit salgılamasına neden olur.

Stres asit salgılamasına yol açar.

Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği

pylori enfeksiyonu gastriti oluşturan bakteridir.

Bu nedenler sonucunda mide de iltihaplanma meydana gelerek gastrit oluşumuna neden olmaktadır.

Gastritin Tedavisi

Gastrit bazı antibiyotikler ile tedavi edilebilmektedir. Bunun yanında asitli gıdalardan uzak durmak ve sigara, alkol gibi etken olan maddeleri kullanmamak gereklidir. Çay, kahve, asitli meyve suları kesinlikle içilmemesi gereken içeceklerdir. Bunun yanında kızartılarak yapılan her türlü yemek özellikle asit salgılatmaya neden olması ve yağın yanması nedeniyle çok zararlıdır. Gastrit iltihabik bir durum yaratması nedeniyle ihmal edilmeden tedavi edilmelidir aksi taktirde ülsere dönüşebilme ihtimalini taşımaktadır.