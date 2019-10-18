Gastrit nasıl anlaşılır? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Tedavisi

18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gastrit mide içinde bulunan mukozanın bazı nedenler ile iltihaplanması hastalığıdır. Gastrit her yaşta görülen ve sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Ülser hastalığındaki yara gibi değil daha basit bir iltihaplanma durumudur. Ancak tedavi edilmediği taktirde ülsere dönüşebilme ihtimali vardır. Bakteriyel bir durumdan kaynaklanması nedeni ile antibiyotik tedavi sağlanarak iyileştirilme şansı yüksektir.
Gastritin Nedenleri
Gastritin Belirtileri
Gastrit uzun süreli iltihap olmasına karşın çok fazla belirti vermez. Akut ve kronik olarak iki şekilde oluşur. Az belirti ile bazen ortaya çıkabilir. Ağrı, midede bulanma ve kusma şeklinde belirti gösterebilir. Bu belirti genelde kronik gastritte ortaya çıkan bir durumdur.
Akut gastrit ise, mide de basınç, yanma ve ağrı şeklinde belirir. Bulantı ve kusma da eşlik edebilir. Mide yüzeyinde alkol ve ilaçlar nedeni ile yara oluşur ve kanama yapabilir. Bu durumda kusmuk kanlı olur hatta dışkıda da siyahlık görülebilir.
Gastrit Tedavisi
Doğal yollardan gastritin tedavi edilmesi zordur. Bazı ilaçlar kullanılarak ve perhiz yapılarak ya da zararlı alışkanlıklardan uzak durarak bir iyileşme sağlanabilir. Midenin tekrar tahriş olmaması için dikkat etmek gereklidir. Özellikle aist içeren her şeyden uzak durulması şarttır. Yemeklerde mümkün olduğunca az yağlı tüketilmelidir.
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