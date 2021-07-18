Gasp dehşetindeki saldırganlar yakalandı!

Fatih'te geçtiğimiz hafta elinde para dolu çanta bulunan kişi direnince gaspçılar kaçtı. Vezneciler'de de benzer yöntemle motosikletteki iki kurye saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre, tekme ve yumruklarla dövülen kuryeler içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çantayı kaptırmadı. İki olayın şüphelileri de aynı kişiler çıktı.

Onlarca güvenlik kamerası incelenerek yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edilirken bir kişi ise aranıyor.