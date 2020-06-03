Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Merve Holefter, önceki gün Nişantaşı'ndaki objektiflere yansıdı.

Holefter, koronavirüs salgını sebebiyle kademeli normalleşme döneminde açılan bir kafede görüntülendi. Kurallar gereği garson önce Merve Holefter'in ateşini ölçtü. Ardından ateşinin olmadığı görülen Holefter, kahvesini içti.

Öte yandan Merve Holefter'in maskesini takarak koronavirüse karşı önlem aldığı da görüldü.