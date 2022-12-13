"ÖYLE BİR VASİYET YOK"

Neşet Ertaş'ın kendi ailesiyle yaşamının son 15 yılında yalnızca bir kez görüştüğüne dikkati çeken Uslu, ölümünden sadece 3 gün önce hastanede ziyaret ettiklerine işaret etti. Mustafa Uslu, Neşet Ertaş'ın 41 kiloya düştüğü ve ölüm döşeğinde olduğu sırada kitabın imzasının alındığı iddialarına ise şöyle cevap verdi:

Külliyen yalan. Beşiktaş 37. noteri Mecidiyeköy'de, büyük ustanın evine uzaklığı 100 metre ve ömrünün son 7 yılında noterliğini yapıyor. Bütün belgelerini orası hazırlıyor. Usta mesane kanseriydi ve hiç 41 kiloya düşmedi. Hastanede yanında sürekli Yasin Kılıç, Seyhan (Büyükvardar) Hanım, Erol Hocam, Burhan Bayar vardı. Ayrıca bu kitabın muvakatnamesi hastane odasında verilmedi. Yalan. Mecidiyeköy'de evinde hazırlatıldı. Kendi evinde, kendi hazırladı. Öyle bir günde de hazırlanmadı, 27 sayfa. Son eklettiği cümle: Ben öldükten sonra yasal varislerim ve mirasçılarım, yukarıda aldığım kararların hiçbirini değiştiremez. Yine bunu kimse bilmiyor. O muvafakatnameden sonra en az 20 tane daha muvafakatname ve vekaletname verdi aynı noterden. Öyle bir vasiyet yok.