Saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın yaşam hikayesinin yazılıp, eserlerinin notaya aktarılmasına resmi muvafakat verdiği Prof. Dr. Erol Parlak'ın aynı isimli kitabından uyarlanan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin basına özel gösterimi dün akşam gerçekleşti.
Özel gösterime; yapımcı Mustafa Uslu, Erol Parlak, filmin başrol oyuncuları Zara, Bektaş Dolu, Ramazan Bağgül, Onur, Efe Şahin, Yüşra Geyik, Bahtiyar Engin, Selin Genç, yönetmenler Ömer Faruk Sorak ile Berker Berki, senaristler Mert Dikmen ile Fulya Özcan ve abdalların temsilcileri Bektaş Açıkgöz, Mahmut Karalar, Hakan Kaya, Hilmi Keskin ve Kemal Erdem katıldı.