Garip akımı temsilcileri, şairleri ve özellikleri: birinci yeni - garip akımı nedir?

Garip Akımı, Türk edebiyatında büyük bir kırılma noktası yarattı. Kimi zaman eleştirildi, kimi zaman hayranlıkla karşılandı ama kesin olan bir şey vardı: Şiire bakış açısını tamamen değiştirdi. İşte, Garip akımı ile ilgili merak edilen soruların cevapları.

GARİP AKIMI NEDİR?

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Türk edebiyatında modern şiirin önemli dönüm noktalarından biri olan Garip Akımı, 1940’lı yıllarda Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat tarafından ortaya konmuş, şiirde köklü bir değişimin öncüsü olmuştur. Geleneksel kalıpları ve süslü, ağır dili reddeden bu hareket, sıradan insanın gündelik hayatını, en yalın ve doğal haliyle anlatmayı hedeflemiştir.

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Dönemin şiir anlayışı, divan şiirinin etkisinden tam olarak sıyrılamamış ve hece ölçüsüne dayalı kalıplarla ilerlemekteyken, Garip Akımı, edebiyat dünyasında adeta bir devrim niteliği taşımıştır. Şiirde ahenk unsurlarının belirleyici olmadığı, gündelik konuşma dilinin hâkim olduğu ve süslü sanatlı söyleyişlerden kaçınıldığı bu akım, modern şiirin kapılarını aralamıştır. Garipçiler, halkın anlayabileceği basitlikte ve içten bir üslup benimseyerek, herkesin şiir yazabileceği fikrini savunmuşlardır.

Bu yeni anlayışın doğuşunda, özellikle Orhan Veli Kanık’ın 1941 yılında yayımladığı "Garip" adlı şiir kitabı büyük rol oynamıştır. Kitap, hem yeni bir edebiyat anlayışını duyurmuş hem de geleneksel şiir kalıplarına meydan okuyan bir manifesto niteliği taşımıştır.

GARİP AKIMI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Şiir artık sadece seçkin kesime hitap eden bir tür olmaktan çıkmış, sokaktaki insanın yaşamı, düşünceleri ve duyguları şiirin merkezine alınmıştır. Aşk, işsizlik, yalnızlık, günlük dertler, küçük mutluluklar gibi herkesin deneyimleyebileceği temalar işlenmiştir.

Osmanlı Türkçesi'nin ağır ve sanatlı dili yerine, halkın konuştuğu günlük Türkçe kullanılmıştır. Arka arkaya sıralanan süslü mecazlar ve sanatlı söyleyişler terk edilmiştir. Şiir, tıpkı bir arkadaş sohbetinde anlatılan bir hikâye gibi doğal bir akışla ilerler.

Klasik şiir anlayışında büyük öneme sahip olan ölçü (aruz ve hece ölçüsü) ve kafiye kullanımı Garipçiler tarafından gereksiz görülmüştür. Şiirde serbest ölçü kullanımı yaygınlaşmış ve özgür bir biçim anlayışı benimsenmiştir.

"Şiir, sadece belirli bir kesimin anlayabileceği bir sanat dalı olmamalıdır" düşüncesi benimsenmiştir. Bu nedenle, şiirin günlük hayata daha yakın olması gerektiği savunulmuş ve her bireyin şiir yazabileceği fikri öne çıkarılmıştır.

Garip Akımı şiirlerinde bazen alaycı bir üslup, ince bir mizah ve toplumsal eleştiriler görmek mümkündür. Özellikle dönemin sosyal ve politik yapısına dair gözlemler, mizahi bir dille ele alınmıştır.

Metaforlar, teşbihler ve klasik şiirde sıkça kullanılan sanatlı söyleyişler terk edilmiştir. Bunun yerine, şiirin tamamen doğal ve içgüdüsel olması gerektiği savunulmuştur.

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GARİP AKIMI TEMSİLCİLERİ KİMLERDİR?

Garip Akımı’nın en önemli temsilcileri, hareketin öncüsü olan Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat üçlüsüdür.

Orhan Veli Kanık (1914-1950)

Garip Akımı'nın öncüsü olarak bilinen Orhan Veli, şiirde devrim yaratacak değişikliklere imza atmıştır. "Garip" adlı kitabı ile şiirde ölçü, kafiye, süslü anlatım ve kalıplaşmış konulara başkaldırmıştır. Onun şiirleri, halkın dilini ve gündelik yaşamın basit gerçeklerini öne çıkaran bir anlatıma sahiptir. "İstanbul'u Dinliyorum", "Anlatamıyorum", "Cımbızlı Şiir" gibi eserleri, onun bu sade ama etkileyici tarzının en güzel örneklerindendir.

Melih Cevdet Anday (1915-2002) Garip hareketinin kurucularından biri olmasına rağmen, ilerleyen yıllarda farklı anlayışlara yönelmiştir. Toplumsal olaylara ve bireyin toplum içindeki yerine dair daha derinlemesine eleştiriler sunan şiirleriyle dikkat çekmiştir. Şiir dışında roman, deneme ve tiyatro eserleri de kaleme almıştır. "Telgrafhane", "Yan Yana", "Kolları Bağlı Odysseus" önemli eserleri arasındadır. REKLAM Oktay Rıfat Horozcu (1914-1988) Garip Akımı’nın diğer bir önemli temsilcisi olan Oktay Rıfat, akımın temel anlayışına sadık kalarak, mizahi ve ironik anlatımıyla ön plana çıkmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda şiir anlayışını geliştirerek, farklı yönelimler de sergilemiştir. "Perçemli Sokak", "Aşık Merdiveni", "Elleri Var Özgürlüğün" gibi şiirleriyle modern Türk şiirinde önemli bir yer edinmiştir. GARİP AKIMI KODLAMA YÖNTEMİ Garip Akımı’nın en önemli temsilcileri olan Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu, edebiyat dünyasında büyük bir yenilik yaparak geleneksel şiir anlayışına meydan okumuşlardır. Bu üç büyük şairin isimlerini kolayca hatırlayabilmek için OMO kodlamasını kullanabilirsiniz: O - Orhan Veli Kanık M - Melih Cevdet Anday O - Oktay Rıfat Horozcu Bu kodlama, özellikle öğrenciler ve edebiyatla ilgilenenler için ezberlemeyi kolaylaştıran pratik bir yöntemdir.