30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Garanti Yatırım, 3 Kasım tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden start alacak olan ‘İstanbul Maratonu’nda koşmaya hazırlanıyor. Aralarında Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ve Garanti Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Seda Kocabalkan’ın da bulunduğu koşu ekibinin avatarları da, bilgisayar oyunu Minecraft’da eş zamanlı olarak Tohum Otizm Vakfı için koşacak.
Nisan ayında Minecraft içinde özel bir server’a okulunun birebir modelini kuran Tohum Otizm Vakfı,İstanbul Maratonu’nun başlangıç noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve koşu parkurunu da oyun içinde inşa etti.Garanti Yatırım koşu kulübü üyeleri için hazırlanan avatarlar hazırlanan bu parkurda adımlarını otizmli çocuklar için atacak.’Farklı bir Koşu’ konsepti ile oyun içine parkur yerleştiren bu işbirliği bir ilke imza atarken, oyun sırasında da dijital tarafta bağış toplanabilecek.
Garanti Yatırım,Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile bugüne kadar Batman,Artvin,İstanbul,Mardin, Muş, Van ve Ardahan illerinde toplam 10 sınıf açarak birçok otizmli çocuğun hayatına dokundu.
YOLLARI NASIL KESİŞTİ?
İlk çıkışını 2011 yılında yapan Minecraft,dünyada 100 milyondan fazla kişi tarafından oynanıyor.Kendisi gibi büyük oğlu da otizmli olan StuartDuncan, oyun içerisinde güvenli bir alan yaratmak adına tüm işini bırakarak ‘AutCraft’ adlı bir Minecraft sunucusunun başına geçti.Özellikle de otizmli çocuklar ve onların aileleri için tasarlanmış olan AutCraft,akranlarından farklı şekilde oynayan ve kendini farklı ifade eden çocuklar için güvenli bir online ortam oluşturuyor..
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