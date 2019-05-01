Türkiye bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor. 1 Mayıs gününde Garanti ve Yapı Kredi gibi bankalarda işlem yapacak vatandaşlar Garanti ve Yapı Kredi bankası bugün açık mı, kapalı mı? sorularının cevabını arıyor. İşte bankaların çalışma saatleri...

GARANTİ BANKASI VE YAPI KREDİ BANKASI BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Ülkemizde 1 Mayıs İşçi Bayramı yani Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için tüm bankalar ve Garanti, Yapı Kredi Bankası şubeleri kapalı durumdadır. Vatandaşlar yaşadıkları kent, ilçe ve kasabalarda bulunan bankaların şubeleri için çalışma saatlerini öğrenebilir.