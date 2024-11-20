Garanti BBVA’nın yeni ödeme ve elektronik para kuruluşu TAMİ faaliyete başladı

Garanti BBVA’nın ödeme sistemleri altyapısı ve dijital ödeme çözümleri sunan yeni iştiraki Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş TAMİ markasıyla faaliyetlerine başladı. TAMİ’nin hedefleri, ürün ve çözümleri ile e-ticaret ve ödemeler dünyasındaki son gelişmeler, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik ve TAMİ Genel Müdürü Melda Çetin ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

REKLAM advertisement1 TAMİ HANGİ KOLAYLIKLARI SAĞLAYACAK? Garanti BBVA’nın yeni ödeme ve e-para şirketi TAMİ’nin ana ürünleri Çoklu banka POS’u ve Ön Ödemeli Kart olacak. Müşteriler bu ürünlere tami.com.tr, TAMİ mobil uygulaması ya da Garanti BBVA’nın dijital kanalları olan Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet ile Garanti BBVA şubeleri üzerinden başvuru yapabilecekler. REKLAM TAMİ çoklu banka POS tarafında, müşteriler tek bir TAMİ POS’u alıp birçok bankanın POS’una sahipmiş gibi işlem yapabilecek. Bu sayede müşteriler bu bankaların taksitlerinden yararlanabilecek ve tüm raporlarını tek bir yerden konsolide şekilde görebilecekler. TAMİ diğer yandan ön ödemeli kart çözümüyle, hâlihazırda bankacılık sistemi dışında kalan, kredi kartı sahibi olamayan ancak online alışveriş ihtiyacı duyan ev kadınlarının, öğrencilerin ve gençlerin de hayatını kolaylaştıracak. Müşteriler, söz konusu kanallar üzerinden kolaylıkla alınacak TAMİ ön ödemeli karta herhangi bir banka hesabından para yüklemesi yaparak kartlarını anında e-ticaret alışverişlerinde kullanabilecekler.

TAMİ’nin tanıtımıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Garanti BBVA olarak her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve deneyimlerini odağa alan bir anlayışla hareket ediyor diyerek şunları söyledi: "Tüm ürün ve hizmetlerimizi bu anlayışla tasarlıyoruz. Ödeme sistemleri dünyası teknoloji ve dijitalleşmenin gücüyle çok hızlı bir değişim içinde. Gerek müşteriler gerekse üye işyerlerinin ihtiyaç ve beklentileri de aynı şekilde sürekli değişiyor ve dönüşüyor. E-ticaretin toplam harcamalar içindeki payı hızla büyürken, bu dinamizm artan kart harcamalarıyla birlikte farklı ödeme çözümleri ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Buradan hareketle, 2 yıllık geniş bir müşteri araştırması, ürün analiz ve geliştirme dönemi sonucunda müşterilerimizin ‘tam istediği’ ödeme teknolojilerini hız, yalınlık, kolaylık odağıyla karşılarına çıkaracağımız ve dijital ödeme süreçlerini daha da kolaylaştırıp ek faydalarla birlikte müşterilerimize katma değer yaratacağımız bir altyapı geliştirdik. Müşterilerimizin görüşlerinden doğan TAMİ markamızla müşterilerimize ‘tam istediği teknoloji’ ‘tam istediği kart’ ‘tam istediği POS’ çözümünü sunuyoruz. TAMİ’nin sunmuş olduğu bu çözümlerle e-ticarete ve online ödemeler dünyasına yeni bir boyut katacağı inancındayız. Garanti BBVA’nın ödeme sistemleri alanında sahip olduğu deneyim ve öncü rolünü güçlü teknolojik altyapısıyla birleştirerek, sektörümüzü TAMİ gibi nice yenilikçi çözümlerle buluşturmaya; müşterilerimize ve işletmelerimize sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. TAMİ olarak tam da bu noktada beklentilere cevap verecek hatta ötesine geçen, teknolojik altyapımızın gücüyle hayat bulan çözümlerimizle fark yaratmayı hedefliyoruz. TAMİ çok geniş segmentte bir müşteri kitlesine, hangi bankayla çalışıyor olursa olsun veya bir banka hesabı dahi olmasa erişebileceği, güvenilir, hızlı, kolay ve kesintisiz çözümlerle geliyor”

REKLAM "GENİŞ BİR KİTLEYE YENİLİKÇİ ÖDEME ÇÖZÜMLERİ SUNACAK" TAMİ Genel Müdürü Melda Çetin ise “TAMİ, ülkemizde güçlü şekilde büyümesini sürdüren e-ticaretin beraberinde getirdiği, alıcı ve satıcılar için, farklı kanallardan hızlı, güvenli, kesintisiz ödeme alma ve ödeme yapma ihtiyacına cevap verme hedefiyle yola çıktı. Şirketimiz bu kapsamda, KOBİ’lerden mikro işletmeler ve e-ticaret işyerlerine, sosyal medya kanalları üzerinden ticaret yapan bireysel satıcılardan ev kadınları ve öğrencilere kadar uzanan çok geniş bir kitleye yenilikçi ödeme çözümleri sunacak. TAMİ Türkiye’de arzu eden her işletmenin kolay ödeme almasını, rahatlıkla ödemelerini takip edebilmesini, bankalarla çalışırken aynı zamanda bankaların kartlarına taksit imkânı ve özel kampanyalardan yararlanmasını sağlayacak. Bu doğrultuda, bugün mevzuatlar gereği sadece ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sunabildiği, çoklu banka POS’u, cüzdan, linkli ödeme ve raporlamasız pazaryeri gibi hizmetleri almak isteyen işletmelere gelişmiş teknolojik çözümleriyle hizmet verecek" dedi.

"BU ÜRÜN SETİNİ SÜREKLİ İLERLETİP GELİŞTİRECEĞİZ" Bu kapsamda özellikle çoklu banka POS ürünümüzle, e-ticarete yeni başlayan işyerlerinin ya da mevcuttaki POS’unu değiştirip başka POS kullanmak isteyen ancak bunların sistemsel zorluklarından çekinen tüm işyerlerinin hayatlarını kolaylaştırdıklarını söyleyen, Çetin şunları söyledi: "İşyerleri, tek bir TAMİ POS’u alıp birçok bankanın POS’una sahipmiş gibi işlem yapabilecek, müşterilerini bu bankaların taksitlerinden faydalandırabilecek, tüm bankalardaki raporlarını ve işlemlerini tek bir yerden görebilecekler. E-ticarette faaliyet göstermek isteyen ve online ödeme almak isteyen müşterilerimize sanal POS’un yanında birçok katma değerli ürün sunuyoruz. Çoklu banka POS’u dışında web sitesine sahip olmadan da ödeme alabilmek için, linkli ödeme, bunun dışında kart saklama, pazaryeri çözümü, firmaların entegrasyonlarını kolaylaştırmak üzere developer portal ve Sandbox ile firmaların ödeme almasını kolaylaştırmak üzere ortak ödeme sayfası gibi ürünler hazırladık. Bu ürün setini sürekli ilerletip geliştireceğiz ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz.

REKLAM Diğer taraftan henüz bankacılık sistemine dahil olmamış ev kadınlarını, 18 yaş altı öğrencileri, gençleri, bir kredi kartı olmayan tüm bireyleri de TAMİ ön ödemeli kartla ödemeler dünyasında kolaylıklarla buluşturuyoruz. Ön ödemeli kart sahiplerine herhangi bir yaş kontrolü olmadan 2.750 TL limitle kullanılabilen anonim ya da uzaktan müşteri tanıma yöntemiyle doğrulanmış kart, 12-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik de ebeveyn kontrollü kart gibi birkaç çeşit kart sunuyoruz. 12 yaş üzerindeki gençler doğrulama yaparak ve ebeveynlerinin onayıyla bu limitin üzerinde kartlarını kullanabiliyorlar. Hesaplarına koydukları tutarı özgürce ve güvenle, fiziksel veya online kanallardan harcayabiliyorlar. Ebeveynler aynı zamanda çocuklarının harcamalarını hem izleyebiliyor hem de sektör bazlı harcama limitleri belirleyebiliyor. Müşterilerimiz kartlarını kullanırken yaralanabilecekleri nakit iade kampanyaları, IBAN’a ya da IBAN’dan para transferi, “Tamiliden Tamiliye QR” ya da telefon numarasıyla yapılabilen PtoP para transferi ve e- para cüzdanı ürünlerini sunuyoruz. Sonuç olarak amacımız, TAMİ ile e-ticaret ve ödemeler dünyasında tüm müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatmak ve tüm ihtiyaçlarına tek bir altyapı, tek bir uygulama üzerinden en hızlı ve güvenli çözümü sunabilmek.”