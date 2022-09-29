Dünyaca ünlü rapçi Coolio, hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan bu haberi sanatçının menajerliğini yapan Jarez Posey duyurdu. Peki, Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan Coolio kimdir? Rapçi Coolio neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte detaylar...

RAPÇİ COOLIO KİMDİR?

1 Ağustos 1963 yılında Compton, Kaliforniya, ABD'de doğdu. Gerçek adı Artis Leon Ivey olan sanatçı müzik kariyerinin dışında oyunculukla da uğraşmıştır. Coolio, 1994 yılında satışa sunduğu "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle tüm dünyaya adını duyurmuştur. Sonraki sene yayımlanan ve Sakıncalı Düşünceler filminin müziklerine de dahil edilen "Gangsta's Paradise" adlı şarkı ise Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükseldi.

COOLIO NEDEN ÖLDÜ?

59 yaşında hayatını kaybeden Coolio'nun cansız bedenini arkadaşı banyoda buldu. Ünlü ismin ölüm sebebi açıklanmazken, ilk yapılan müdahaleden sonra sağlık ekiplerinin kalp yetmezliği dediği öğrenildi.