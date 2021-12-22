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Gamze Özçelik, Afrika ülkesi Nijer'de bebeklerin yardımına koştu

'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, Afrika ülkelerindeki yardımlarını sürdürüyor. Nijer'deki bebeklerin yardımına koşan Özçelik, hastanede çekilen o anları, "Yeni doğanlar ilk önce bana..." notuyla yayınladı

22.12.2021 - 11:46 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar Derneği'nde yaptığı çalışmalarla bilinen eski oyuncu Gamze Özçelik, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

  • Özçelik, bu kez Afrika ülkesi Nijer'e giderek, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) ile ortak çalışma yaptı.

  • Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçları için kolları sıvayan Gamze Özçelik, hastanede çekilen fotoğrafları da Instagram hesabından, "Yeni doğanlar ilk önce bana." notuyla paylaştı.

  • "10 BİNLERCE İNSANIN DUASI OLDUK"

     

    Öte yandan Özçelik, Kurban Bayramı'nda da Afrika'daki Togo halkıyla bir araya gelmişti. Gamze Özçelik, "Umuda Koşanlar olarak bu bayram 8 ülkede 12 bölgedeydik. Bense Togo’da... Kurban Bayramı hem operasyonel hem saha açısından gerçekten çok ama çok zordur. Ekibimiz gerçekten hem içeri, hem de dışarıda büyük bir özveri ile çalıştı. Zordu ama 10 binlerce insanın duası olduk." demişti.

  • 17 ÜLKEYE İFTARİYELİK TAŞIMIŞTI

    Gamze Özçelik, Ramazan ayında da 17 ülkeye iftariyelik taşımıştı. Batı Afrika'da, Mali Cumhuriyeti'ndeki Müslümanların erzak ihtiyacını karşılayan Gamze Özçelik, toplu bir iftar yemeği vermişti.

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