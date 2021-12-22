"10 BİNLERCE İNSANIN DUASI OLDUK"

Öte yandan Özçelik, Kurban Bayramı'nda da Afrika'daki Togo halkıyla bir araya gelmişti. Gamze Özçelik, "Umuda Koşanlar olarak bu bayram 8 ülkede 12 bölgedeydik. Bense Togo’da... Kurban Bayramı hem operasyonel hem saha açısından gerçekten çok ama çok zordur. Ekibimiz gerçekten hem içeri, hem de dışarıda büyük bir özveri ile çalıştı. Zordu ama 10 binlerce insanın duası olduk." demişti.