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Gamze, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Manisa'da Gamze Eren, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Eren'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 12.03.2023 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL
Gamze, evinde ölü bulundu
DHA

Manisa'da genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Turgutlu ilçesi Yılmazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sığındere Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gamze Eren'den (27) haber alamayan yakınları, kontrol için adresine gitti.

Eve giren yakınları, Eren'i hareketsiz halde yatarken gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Eren'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eren'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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