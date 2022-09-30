Caner Yıldırım gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir daha ailemize ait video ve görselleri kullanarak hassas bir konu olan sağlık durumu üzerinden dramatik cümle, müzik ve editlerle kamuoyunun dikkatini çekecek videolar ve görseller ile takipçi kazanmak adına paylaşım yapan magazin sayfaları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu tarz paylaşım yapan sayfaları bize DM'den göndermeyin ve itibar etmeyin. Basın engeli ve edin şikayeti geçin."