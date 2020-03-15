Yaklaşık üç ay önce kızı Aylin Mavi'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tadan Gamze Erçel, Intsagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz gün oyuncu Burcu Özberk ile öpüşmeden, sarılmadan salgına karşı nasıl önlem aldıklarını gösterdikleri bir videoyu "Koronavirüs önlemimiz" notuyla sosyal medya hesabının hikaye kısmına ekledi.