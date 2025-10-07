Habertürk
        Haberler Spor Futbol Game Over Israel Kampanya Direktörü Prashar'dan UEFA'ya gecikmeme çağrısı! - Futbol Haberleri

        Game Over Israel Kampanya Direktörü Prashar'dan UEFA'ya gecikmeme çağrısı!

        İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için aktif kampanya yürüten Game Over Israel Direktörü Ashish Prashar açıklamalarda bulundu. Prashar, Barış Planı devreye girse bile İsrail'in men kararının devam etmesi ve işlenen soykırım için hesap sorulması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:03
        Prashar'dan UEFA'ya gecikmeme çağrısı!
        İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için aktif kampanya yürüten Game Over Israel Direktörü Ashish Prashar, UEFA'nın bu karara çok yakın olduğunu ve bunu isteyen ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

        İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı durdurmanın en önemli yollarından birinin futbol olduğunu belirten Prashar, "Futbol, tüm dünyada izlenen tek global spor; bu yüzden dünya 'Hayır, bu kabul edilemez. Bir daha sahalarımıza adım atamayacaklar.' diyebilir. Bunun gerçekleşmesi de kaçınılmaz. Avrupa’daki taraftarlar zaten aktif, mobilize ve patlama noktasına gelmiş durumda. Federasyonlarının çocuk öldüren, mahkumlara tecavüz eden ve insanlara işkence yapan insanların sahaya çıkmasına izin vermesine inanamazlar." diye konuştu.

        UEFA'nın da men kararını almak istediğini dile getiren Prashar, "UEFA düzeyinde bunu yapmak istediklerini söyleyebilirim. Bu sadece, 'Türk Futbol Federasyonu, İrlanda Futbol Federasyonu, Norveç ve Filistin yanlısı diğer federasyonlar' meselesi değil; artık herkes bu noktada. Avrupa sokaklarına, İtalya’dan İspanya’ya kadar futbol tribünlerine bakmanız yeterli. Hiçbir federasyon, futbol taraftarlarının baskısı altında değilmiş gibi davranamaz." ifadelerini kullandı.

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu savunan Prashar, UEFA Süper Kupa maçı öncesinde açılan pankartla ilgili, "Bu, siyaset ve futbol arenasında alınmış kişisel bir karardı; onun kalbinin nerede olduğunu gösteriyor. Tüm politik tartışmalara rağmen, bunu yaptı ve iki Filistinli çocuğu da yanına aldı. FIFA liderliği yokken Ceferin'in futbolda liderliği alıp, futbolun hala ahlaki bir temel ve değerleri olan bir spor olduğunu gösterme fırsatı var. Ceferin gerçekten çocukları önemsiyorsa ve UEFA Süper Kupa’da çıkardığı pankartta söylediklerinde samimiyse, İsrail’i hemen askıya almalı. Aksi her şey korkaklıktır. Ceferin eğer bunu yapmazsa, dünya nezdinde itibarını kaybeder." görüşünü paylaştı.

        "İSRAİL, İŞLEDİĞİ SOYKIRIM İÇİN HESAP VERMEMELİ Mİ?"

        Prashar, Barış Planı devreye girse bile İsrail'in men kararının devam etmesi ve işlenen soykırım için hesap sorulması gerektiğini söyledi.

        Barış Planı'nın ahlaki ve yasal zorunlulukların yerine getirilmemesi için bir bahane olmaması gerektiğini vurgulayan Prashar, "Gerçek şu ki, Barış Planı masada. Trump’tan gelen tehditler de var. İkinci Dünya Savaşı bitti ama bu, Nazi Almanyası’nın cezalandırılmadığı anlamına gelmez. Futbol oynamaları 8–10 yıl gecikmişti. İsrail, eğer silahlar ve bombalar durursa ve Filistinlileri öldürmeyi bırakırsa yine de işledikleri soykırım için hesap vermemeli mi? Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre neredeyse 680 bin kişi ölmüş durumda. Futbol bu yüzden çok önemli; İsrail’in futbol sahasına çıkmasına izin verirseniz, temelde soykırımı kabul ediyorsunuz demektir." değerlendirmesinde bulundu.

        "FIFA, MERKEZİNİ ABD'DEN TRUMP KULESİ'NE KOYDU"

        Gazze'de yaşananlar karşısında FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu eleştiren Prashar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gianni Infantino’nun İsrail’in askıya alınmasını desteklemesini beklemiyorum çünkü o işgalin tarafını seçmiş durumda. Sadece metaforik olarak değil, gerçek anlamda söylüyorum. FIFA, merkezini ABD’de Trump Kulesi’ne koydu. İsrail’in Dünya Kupası elemelerinden atılmasının tek yolu, UEFA’da onları askıya alma kararı için oy kullanan ülkelerin Norveç, İtalya ve diğerlerinin yanında durmalarıdır. Sonra topluca Rusya örneğini uygulamalılar; İsveç ve Polonya, Rusya ile oynamak istememişti, 12 Avrupa ülkesi bir araya gelip futbolu boykot ettiler ve iki gün sonra FIFA onları askıya aldı. İşte tekrar bunun yapılması gerekiyor."

        "FEDERASYONLAR ŞU ANDA AHLAKİ BOŞLUĞU DOLDURMALI"

        İtalya ve Norveç gibi ülkelere Avrupa'daki diğer federasyonlardan destek gelmesi gerektiğini aktaran Prashar, "Örneğin, İspanya 'İsrail elemeleri geçerse Dünya Kupası’na gitmeyeceğiz' dedi; o zaman İspanya sorumluluk alabilir ve 'İsrail atılana kadar oynamayacağız' diyebilir. Aynı şey İrlanda ve diğer ülkeler için de geçerli. Böylece İtalya ve Norveç korunur ve süreç devam eder." dedi.

        Avrupa federasyonlarının liderlik eksikliklerini telafi ederek boykot uygulaması gerektiğinin altını çizen Prashar, şunları kaydetti:

        "Amsterdam Belediye Meclisi, zaten İsrail futbol takımlarını yasakladı; birçok Avrupa şehrinin benzer adımlar atmasını bekliyorum. Tüm Avrupa bunu neden yapmasın? Yöneticilerden sorumluluğu alın, UEFA’nın İsrail kulüplerini ve Avrupa’daki varlığını sürdürmesini imkansız hale getirin. Federasyonlar, 'Hiçbir ülke onları ağırlamak istemiyor' diyebilir; bunu yasalarla destekleyin. Ayrıca federasyonlar diyor ki, 'Bizi soykırım yapan bir takımla oynamaya zorlayarak uluslararası hukuku ihlal ediyorsunuz; yerleşim temelli takımları olan bir ligde oynatmak, Avrupa ülkelerini ve federasyonları hukuki bir sıkıntıya sokuyor; bunu şu anda sadece UEFA çözebilir.' UEFA hemen askıya alırsa, birçok risk ortadan kalkar."

        Prashar, UEFA'nın men kararı sonrasına da hazırlandığını belirterek, İsrail takımlarının men edilmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Maccabi Tel Aviv'e elenen Dinamo Kiev'in tekrar turnuvaya alınmasının planlandığını, böylelikle Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak takımlara sadece üç puan vermek yerine bu kulüplerin gelir kaybından korunmasının amaçlandığını kaydetti.

