Euro 2020 için artık futbol dünyasında heyecan dorukta. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Türkiye Galler maçıyla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, 16 Haziran Çarşamba günü saat 18:00'de Galler ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 2. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM İLK 11

TÜRKİYE : Uğurcan, Zeki, Çağlar, Okay, Umut Meraş, Okay, Kenan Karaman, Hakan, Ozan, Cengiz. Burak Yılmaz.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore.,

CANLI YAYIN

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1-İtalya / 3p

2-Galler /1p

3-İsviçre /1p

4-TÜRKİYE /0p

20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü