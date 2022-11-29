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Haberler Dünya Kupası 2022 CANLI İZLE | Galler İngiltere maçı canlı yayın izle! (Dünya Kupası 2022)

Galler İngiltere maçı CANLI YAYIN

Galler - İngiltere maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Grupta İngiltere 4 puanla liderlik koltuğunda otururken, Galler ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Galler İngiltere maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 29.11.2022 - 22:02 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI İZLE | Galler İngiltere maçı canlı yayın izle! (Dünya Kupası 2022)

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında karşı karşıya geliyor.

STAT: Ahmed Bin Ali Stadı
HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT Spor Yıldız

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İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Foden, Rashford, Kane

GALLER: Ward, Williams, Davies, Rodon, Mepham, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Bale, Moore

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı.

Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.

İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.

İngiltere karşılaşmadan en az 1 puanla ayrıldığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

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