2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında karşı karşıya geliyor. STAT: Ahmed Bin Ali Stadı

HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT Spor Yıldız MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Foden, Rashford, Kane GALLER: Ward, Williams, Davies, Rodon, Mepham, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Bale, Moore

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı. Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.

İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var. İngiltere karşılaşmadan en az 1 puanla ayrıldığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.