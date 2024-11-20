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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Galler: 4 - İzlanda: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Galler: 4 - İzlanda: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar B Ligi 6. maçında Galler sahasında İzlanda ile karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 00:42 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:42
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        Galler 4 attı, lider tamamladı!
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        UEFA Uluslar B Ligi 6. ve son maçında Galler ile İzlanda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

        Galler'e galibiyeti getiren golleri Liam Cullen (2), Brennan Johnson ve Harry Wilson kaydetti. İzlanda'nın golü ise Andri Gudjohnsen'den geldi.

        Bu sonucun ardından Galler 12 puana yükseldi ve grubu lider tamamladı. İzlanda ise 7 puanda 3. sırada yer aldı.

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