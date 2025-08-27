Galiçya nerede? Galiçya hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

Orta Çağ boyunca Galiçya, İber Yarımadası’ndaki siyasi mücadeleler ve İspanya Krallığı’nın oluşumu sürecinde stratejik bir rol oynamıştır. 12. yüzyılda Santiago de Compostela Katedrali’nin inşası, bölgeyi Hristiyan hac yollarının önemli bir merkezi hâline getirmiştir. Modern dönemde, Galiçya hem İspanya içindeki özerk bölge statüsü hem de kültürel ve dilsel kimliğini koruyarak günümüze ulaşmıştır. Bu tarihsel süreç, kültürel çeşitliliğini, mimari mirasını ve bölge halkının toplumsal yapısını şekillendirmiştir. Galiçya hangi kıtada?

GALİÇYA NEREDE?

Galiçya, İspanya’nın kuzeybatısında yer alan özerk bir bölgedir ve ülkenin dört ana özerk bölgesinden biri olarak konumlanır. Kuzeyde Atlas Okyanusu’na açılan Rías kıyıları ve Atlantik kıyısı ile çevrili olan Galiçya, batıda Portekiz ile kara sınırı paylaşır. Doğuda ve güneydoğuda Kastilya ve Leon ile, güneyde Asturias ile komşudur. Bölge, kıyıdan iç kesimlere doğru dağlık ve ormanlık alanlar, nehir vadileri ve verimli tarım topraklarıyla çeşitlilik gösterir. Galiçya, Atlantik etkisi altında okyanusal bir iklime sahiptir; yazlar ılık ve nemli, kışlar ise yağışlı ve serin geçer. Coğrafi yapısı, balıkçılık, deniz taşımacılığı ve tarım açısından bölgeye avantaj sağlar. Tarih boyunca Kelt ve Roma kültürlerinin etkisi altında kalmış olan Galiçya, mimari ve kültürel mirasını günümüze taşır. Bu konumu, bölgeyi hem doğal hem ekonomik hem de kültürel açıdan İspanya’nın öne çıkan bölgelerinden biri hâline getirir.

Galiçya, doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve gastronomik çeşitliliği ile tanınır. Bölge, Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan engebeli sahil şeridi, derin fiyortlar ve yeşil ormanlarıyla öne çıkar; bu nedenle deniz ürünleri ve balıkçılık kültürü oldukça gelişmiştir. Galiçya mutfağı, taze deniz ürünleri, istiridye, midye ve çeşitli balıklarla ünlüdür; ayrıca yerel olarak üretilen peynirler, et ürünleri ve geleneksel ekmekler bölgeyi gastronomik açıdan zengin kılar. Santiago de Compostela gibi tarihi şehirler, hac yolları ve Orta Çağ'dan kalma yapılarla turistlerin ilgisini çeker. Bölge halkının geleneksel müzik ve dans kültürü, festival ve kutlamalar aracılığıyla güncel yaşamın bir parçası hâline gelmiştir. Galiçya'nın doğal parkları, nehir vadileri ve dağlık alanları, yürüyüş, doğa sporları ve ekoturizm açısından önemli alanlar oluşturur. GALİÇYA KOMŞU ÜLKELERİ Galiçya, İspanya'nın kuzeybatısında yer alan özerk bir bölge olarak kara ve deniz sınırları üzerinden birkaç ülke ve bölgeyle bağlantılıdır.

Portekiz: Galiçya’nın batı ve güneybatısında Portekiz ile yaklaşık 340 kilometre uzunluğunda bir kara sınırı bulunur. Bu sınır, tarih boyunca kültürel ve ekonomik etkileşimleri güçlendirmiştir ve sınır bölgeleri tarım ve yerel ticaret açısından önem taşır.

Asturias: Galiçya’nın doğusunda yer alan Asturias özerk bölgesi ile kara sınırı vardır. Bu sınır, dağlık ve ormanlık arazilerden geçer ve her iki bölge arasında hem kültürel hem de ekonomik ilişkileri destekler.

Kastilya ve Leon: Galiçya'nın güneydoğusunda, İspanya'nın Kastilya ve Leon bölgesi bulunur. Sınır alanları dağlar ve nehir vadileri ile şekillenmiş olup tarım ve ulaşım açısından stratejik öneme sahiptir. Galiçya'nın kuzey ve batı kıyıları, Atlantik Okyanusu ile çevrilidir. Bu kıyılar, balıkçılık, deniz taşımacılığı ve liman faaliyetleri açısından bölgeye ekonomik avantaj sağlar. Bu sınırlar, Galiçya'yı hem İspanya içindeki özerk bölgelerle hem de Portekiz ve Atlantik üzerinden uluslararası bağlantılarla entegre eden bir coğrafi konum kazandırır. GALİÇYA BAŞKENTİ Galiçya'nın başkenti Santiago de Compostela, kuzeybatı İspanya'da, bölgenin iç kesimlerinde yer alır ve hem politik hem kültürel açıdan öne çıkan bir merkezdir. Şehir, Orta Çağ'dan bu yana Hristiyan hac yolunun önemli bir durağı olarak ün kazanmıştır; ünlü Santiago de Compostela Katedrali, Aziz Yakup'un mezarına ev sahipliği yapması nedeniyle hem dini hem turistik açıdan büyük öneme sahiptir. Kentin tarihi dokusu, taşlı sokaklar, ortaçağdan kalma binalar ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan eski şehir bölgesi ile korunmaktadır. Santiago de Compostela, modern yapılar, üniversiteler, kültür merkezleri ve sanat galerileri ile eğitim ve kültürel yaşam açısından da zengindir.

Şehir, Atlantik Okyanusu’ndan uzak olsa da bölgenin okyanusal iklimi etkisi altında kalır; yıl boyunca serin ve yağışlı hava koşulları görülür. Galiçya’nın yönetim merkezi olarak işlev gören Santiago de Compostela, hem bölgenin tarihi ve kültürel kimliğini hem de modern sosyal ve ekonomik yaşamını yansıtan önemli bir başkenttir. Galiçya mutfağı, Atlantik kıyılarının sunduğu deniz ürünleri ve bölgenin verimli tarım alanlarının birleşimiyle şekillenmiş bir mutfaktır. Balık ve kabuklu deniz ürünleri, özellikle istiridye, midye, karides ve morina balığı, bölge yemeklerinin temelini oluşturur ve taze olarak tüketilir. “Pulpo a la gallega” yani haşlanmış ahtapot, zeytinyağı ve paprika ile hazırlanan yöresel bir lezzet olarak öne çıkar. Galiçya mutfağında et yemekleri de yaygındır; domuz ve sığır etinden yapılan güveçler, ızgaralar ve salamuralar bölge sofralarında yer alır. Ekmek ve unlu mamuller, özellikle mısır ve buğdaydan yapılan çeşitlerle kahvaltı ve yemeklerde önemli bir rol oynar. Bölgenin süt ürünleri, peynirleri ve tatlıları da mutfak kültürünü zenginleştirir; yerel tatlılar arasında “tarta de Santiago” ünlüdür ve bademli yapısıyla dikkat çeker.