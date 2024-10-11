Galatasaraylı voleybolcu ameliyat edildi

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda yüzük parmak kemiği kırığı teşhisi konulan 35 yaşındaki oyuncu Jiri Kovar, ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Sağlık Grubu'nda gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı Jiri Kovar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.