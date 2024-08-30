Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri kim oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna yeni formatta ilk kez oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bugün gerçekleşen kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Toplam 36 ekibin katılım sağlayacağı kurada takımlar kendi torbaları dahil olmak üzere her torbadan 2'şer takım çekti. Sarı kırmızılı temsilcimiz kurada 3. torbada yer aldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri…
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Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı. Ligde bu sezon ülkemizi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Temsilcilerimizin lig aşamasındaki rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yapıldı. Bu noktada 3. torbada yer alan Galatasaray’ın rakipleri araştırılmaya başlandı. Sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar Galatasaray’ın rakipleri kim oldu?’’ sorusunu gündeme taşıdı. İşte Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri ve detaylar…
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2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos 2024 Cuma günü yani bugün gerçekleştirildi.
Saat 14.00'te başlayan kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da yapıldı.
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GALATASARAY’IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM OLDU?
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Sarı kırmızılı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham Hotspur, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS ile eşleşti.
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Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı maçlar:
Tottenham
PAOK
Dinamo Kiev
Elfsborg
Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maçlar:
Ajax
AZ Alkmaar
Malmö
RFS
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İLK MAÇ NE ZAMAN?
25-26 Eylül tarihinde ilk maç, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.
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İŞTE YENİ FORMAT
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.
Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.
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36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?
- Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak
- Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek
- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak
- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek
- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.
- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek
- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek