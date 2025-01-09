Galatasaray'dan 13 milyon Euro'luk teklif

Amine Gouiri, 28 milyon euroluk bonservis bedeliyle Rennes tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Rekor transfer, Rennes formasıyla çıktığı 99 maçta 30 gol ve 15 asist kaydetti. Önceki kulübü Nice’te ise 89 maçta 28 gol ve 19 asist yapmıştı. Güncel olarak Cezayir Milli Takımı’nın formasını giyen Gouiri, daha önce Fransa Milli Takımı’nın tüm alt yaş kategorilerinde de forma giymişti.