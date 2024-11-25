Galatasaray zorlu virajda!
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, kritik viraja giriyor. Sarı-kırmızılılar, 19 günde 5 maça çıkacak ve bu karşılaşmaların 3'ünü zorlu hava ve saha şartlarında oynayacak.
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Süper Lig'de 11 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Galatasaray, zorlu bir dönemece giriyor...
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19 günde 5 maça çıkacak olan Okan Buruk'un öğrencilerini hem zorlu rakipler hem de soğuk hava şartları bekliyor...
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Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım'da AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Avrupa dönüşü Eyüpspor'u konuk edecek olan Galatasaray, 8 Aralık'ta ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.
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Aslan, Sivas maçından 4 gün sonra ise İsveç deplasmanında Malmö ile karşılaşacak.
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5 maçlık kritik periyodun son mücadelesinde ise 16 Aralık'ta Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray, bu maçları kayıpsız atlatmayı hedefliyor.
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