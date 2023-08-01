Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı hangi kanalda? İşte bilet fiyatları...
Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunda Galatasaray, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk etmeye hazırlanıyor. Rakibiyle deplasmanda oynadığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı kırmızılılar, evinde oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. İşte, Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı hakkında ayrıntılar...
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Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı için artık heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek adına ikinci ön eleme turunda mücadele eden sarı kırmızılılar, saha ve seyiricisi önünde Zalgiris Vilnius karşısında bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçına dair ayrıntılar...
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GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına sahne olacak Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşması 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak.
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GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?
Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. 500 ile 9.000 lira arasında değişen bilet fiyatlarına ilişkin Galatasaray'ın resmi açıklaması şöyle;
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GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Zalgiris Vilnius mücadelesi D Smart ve D-Smart Go'dan canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo