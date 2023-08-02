Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı muhtemel 11'leri

ICARDI VE ZAHA YOK

Galatasaray'da Mauro Icardi ile Wilfried Zaha da UEFA listesinde olmadığı için bu geceki mücadelede süre alamayacak. Sakatlığı yeni tamamlanan Lucas Torreira'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak olsa da Uruguaylı yıldızın riske edilmesi beklenmiyor.