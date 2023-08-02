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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı muhtemel 11'leri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı muhtemel 11'leri

        Bu sezon Avrupa'da ses getirme peşinde olan Galatasaray, kritik virajlardan birine bu gece çıkıyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris Vilnius'u RAMS Park'ta konuk ediyor. Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'yı bu tur için UEFA listesine kaydedemeyen Galatasaray'da Okan Buruk da ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İlk maçta savunma organizasyonunda sorunlar yaşadıklarını belirten Buruk ilk maça göre değişiklikler planlıyor! İşte Galatasaray'ın Zalgiris maçı öncesi son durumu ve muhtemel 11'i

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:33
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        • 1

          Bu sezon Avrupa'daki başarılarını taraftarına hatırlatmayı uman Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bu gece Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

        • 2

          Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

        • 3

          Galatasaray'ın tur atlaması için yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

        • 4

          Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşacak.

        • 5

          BAKAMBU İLK MAÇINA ÇIKACAK

          Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

        • 6

          Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.

        • 7

          ICARDI VE ZAHA YOK

          Galatasaray'da Mauro Icardi ile Wilfried Zaha da UEFA listesinde olmadığı için bu geceki mücadelede süre alamayacak. Sakatlığı yeni tamamlanan Lucas Torreira'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak olsa da Uruguaylı yıldızın riske edilmesi beklenmiyor.

        • 8

          MERTENS 11'E DÖNÜYOR

          İlk maçta savunma organizasyonunda problemler yaşayan Galatasaray'da Okan Buruk da ilk 11'de değişiklikler planlıyor. Ön bölge presinin gecikmesinden memnun olmayan Buruk, Dries Mertens'i 11'deki yerine döndürecek. Belçikalı'nın topla buluşma noktaları ve tercihlerinden yararlanmayı düşünen Buruk ayrıca tecrübeli oyuncunun ön bölge presini organize etmesini de düşünüyor.

        • 9

          FERNANDO MUSLERA

        • 10

          SACHA BOEY

        • 11

          VICTOR NELSSON

        • 12

          ABDÜLKERİM BARDAKCI

        • 13

          ANGELINO

        • 14

          SERGIO OLIVEIRA

        • 15

          BERKAN KUTLU

        • 16

          NICOLO ZANIOLO

        • 17

          DRIES MERTENS

        • 18

          KEREM AKTÜRKOĞLU

        • 19

          BARIŞ ALPER YILMAZ

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