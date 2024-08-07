UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri 5 Ağustos’ta yapılan kura çekimi ile netleşti. Böylece Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın play-off rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı takım, play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, play-off turunu geçmesi halinde Devler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. Peki Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.