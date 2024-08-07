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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı hangi kanalda?

        Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Galatasaray-Young Boys maçı hangi kanalda?

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi 5 Ağustos'ta yapılan kura ile belli oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz, İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti. Aslan, ilk maçı deplasmanda oynarken rövanş mücadelesi ise İstanbul'da oynanacak. Bu turu geçmesi halinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Geri sayım sürerken taraftarlar ''Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:06
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri 5 Ağustos’ta yapılan kura çekimi ile netleşti. Böylece Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın play-off rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı takım, play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, play-off turunu geçmesi halinde Devler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. Peki Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.

        • 2

          GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Okan Buruk yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

          Galatasaray-Young Boys maçı, 20 veya 21 Ağustos tarihnde oynanacak. Deplasmanda oynanacak maçın saati ise henüz belli olmadı.

        • 3

          GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray-Young Boys maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY-YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ise 27 veya 28 Ağustos'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.

          Sarı kırmızılı takım, play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi Grup kuraları, 29 Ağustos tarihinde çekilecek. Grup'taki ilk karşılaşmalar ise 17-19 Eylül tarihinde oynanacak.

        • 6
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