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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2024-2025 akademik takvimi ile okulların açılış tarihi!

        Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2024-2025 akademik takvimi ile okulların açılış tarihi!

        Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yaz tatili süresinin 20 gün kısalacağı yönünde paylaşımlar yapıldı. Alınan kararın 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı öne sürüldü. Söz konusu iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken okul sıralarına dönmeye hazırlanan milyonlarca öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini incelemeye başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB 2024-2025 akademik takvimi ile okulların açılış tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:42
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        • 1

          Yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 20 gün kısalacağı şeklindeki iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca öğrenci ve velisi konu ile ilgili bilgi almak için araştırmalar yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık iddiaları yalanlarken MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi yakın takibe alındı. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 Okulların açılış tarihi…

        • 2

          YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALIYOR MU? MEB'DEN AÇIKLAMA

          Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağı yönünde paylaşımlarda bulundu.

          Söz konusu iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

          Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

          MEB, "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklamasında bulundu.

        • 3

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

          Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

          Takvime göre okullar, 9 Eylül Pazartesi günü açılacak.

        • 4

          MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

          Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

          2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

          Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

        • 5

          1. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

          Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

        • 6

          YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        • 7

          2. DÖNEM NE ZAMAN?

          İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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