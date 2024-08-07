Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2024-2025 akademik takvimi ile okulların açılış tarihi!

Yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 20 gün kısalacağı şeklindeki iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca öğrenci ve velisi konu ile ilgili bilgi almak için araştırmalar yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık iddiaları yalanlarken MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi yakın takibe alındı. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 Okulların açılış tarihi…