AA

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak.

Ligde geçen sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda, transfer dönemi hareketli geçti. Galatasaray, 5 Ekim'e kadar sürecek yaz transfer döneminde şimdiye kadar kadrosuna 7 futbolcuyu katarken, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılar, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasını terleten Emre Kılınç, Çaykur Rizespor'da oynayan Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa'nın kalesini koruyan Fatih Öztürk, Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Norveçli Omar Elabdellaoui ile TFF 2. Lig'e yükselen Anagold 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray son olarak İngiltere'nin Stoke City takımından Nijeryalı Oghenekaro Etebo'yu kiraladı.

Sarı-kırmızılılarda, geçen sezonun devre arasında sözleşmesi dondurulan Christian Luyindama ile geride kalan sezonu Belçika temsilcisi Club Brugge'de kiralık olarak geçiren Mbaye Diagne de takıma dönüş yaptı.

KAPTAN 9 YIL SONRA YUVASINA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımda bir dönem kaptanlık yapan Arda Turan, 9 yıl sonra Galatasaray'a döndü.

Altyapıdan çıkan ve kaptanlığa kadar yükselen Arda, 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. İspanya'da gösterdiği performansla 2015'te Barcelona'ya transfer olan Arda, sonrasında kariyerinde büyük düşüş yaşadı.

Barcelona'da 2,5 sezon geçiren Arda, 2018 Ocak'ta Medipol Başakşehir'e kiralandı. Bu yılın ocak ayında turuncu-lacivertlilerden ayrılan tecrübeli futbolcu, Barcelona ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

KASASINDAN 675 BİN EURO ÇIKTI

Galatasaray, kadrosuna kattığı 6 futbolcu için bonservis ücreti ödemezken sadece Etebo için 675 bin avro kiralama bedeli verdi.

Süper Lig takımları içinde en yüksek harcama limitine sahip olmasına rağmen transferde tutumlu davranan sarı-kırmızılılar, özellikle bonservis ücreti bulunmayan futbolculara yöneldi.

Galatasaray, bonservisi elinde olan Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui ile bonservis ücreti olmadan sözleşme imzaladı. Galatasaray, Kasımpaşa'dan transfer edilen kaleci Fatih Öztürk için de herhangi bir ücret ödemedi.

Galatasaray, şu ana kadar yaptığı transferden sadece Etebo için para verdi. Nijeryalı oyuncunun kiralanması için sarı-kırmızılıların kasasından 675 bin euro çıktı.

9 FUTBOLCU GİTTİ

Galatasaray'da geçen sezon forma giyen 9 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Geçen sezon kiralık olarak top koşturan Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Florin Andone ve Mario Lemina takımlarına döndü. Sözleşmesi biten Mariano Filho ve Yuto Nagatomo ile devam edilmedi.

Son 1,5 sezondur Suudi Arabistan'ın El-Nassr takımında kiralık olarak oynayan Maicon Roque de 1 milyon 430 bin euro bonservis bedeliyle bu takıma transfer oldu.

Bir sezon sarı-kırmızılı formayı terleten Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'a döndü.

2011'de geldiği Galatasaray'da büyük başarılar yaşayan kaptan Selçuk İnan da futbolu bıraktı. Selçuk, teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.

3 HAZIRLIK MAÇI

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık maçı oynadı.

İlk hazırlık maçında TFF 1. Lig takımı İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray, karşılaşmayı Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı.

İkinci hazırlık müsabakasında yine aynı ligde Ümraniyespor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan Radamel Falcao ve Ömer Bayram'ın golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Son hazırlık maçında ise Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın tek golü, 3 bin 325 gün sonra Türk Telekom Stadı'na sarı-kırmızılı formayla çıkan Arda Turan'dan geldi.

ASLAN LİGE İYİ BAŞLIYOR

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Galatasaray, 62 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 42 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 ilk hafta maçının ise 30'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.

SAHASINDAKİ SON 10 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

SADECE 9 MAÇTA GOL ATAMADI

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.

Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

EN FARKLI GALİBİYETİ 4-0'LIK SONUÇLARLA

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir),geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

İLK HAFTA MAÇLARI

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2 1959-1960 Galatasaray-Beykoz 2-0 1960-1961 Galatasaray-Vefa 2-0 1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray 0-1 1962-1963 Göztepe-Galatasaray 0-1 1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa 0-0 1964-1965 Galatasaray-Feriköy 4-0 1965-1966 Galatasaray-Vefa 1-2 1966-1967 Hacettepe-Galatasaray 1-1 1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2 1968-1969 Galatasaray-Vefa 1-0 1969-1970 Galatasaray-Altınordu 2-0 1970-1971 Bursaspor-Galatasaray 1-0 1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor 1-1 1972-1973 Galatasaray-PTT 3-0 1973-1974 Galatasaray-Boluspor 3-1 1974-1975 Galatasaray-Giresunspor 2-0 1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 1976-1977 Boluspor-Galatasaray 1-0 1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor 1-0 1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0 1979-1980 Göztepe-Galatasaray 3-1 1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1 1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray 1-3 1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0 1983-1984 Galatasaray-Karagümrük 4-0 1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1 1985-1986 Galatasaray-Samsunspor 3-0 1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1 1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray 0-1 1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka 4-1 1989-1990 Samsunspor-Galatasaray 1-0 1990-1991 Galatasaray-Boluspor 1-1 1991-1992 Galatasaray-Sarıyer 2-0 1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3 1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0 1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1 1995-1996 Vanspor-Galatasaray 0-1 1996-1997 Vanspor-Galatasaray 1-2 1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0 1998-1999 Galatasaray-Altay 3-1 1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor 1-2 2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1 2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray 1-1 2002-2003 Galatasaray-Samsunspor 4-1 2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1 2004-2005 Galatasaray-Konyaspor 3-1 2005-2006 Galatasaray-Konyaspor 2-1 2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1-1 2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0 2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1 2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray 2-3 2010-2011 Sivasspor-Galatasaray 2-1 2011-2012 İBB Spor-Galatasaray 2-0 2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa 2-1 2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1 2014-2015 Bursaspor-Galatasaray 0-2 2015-2016 Sivasspor-Galatasaray 2-2 2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0 2017-2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1 2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3 2019-2020 Denizlispor-Galatasaray 2-0