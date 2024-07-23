Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.
Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk antrenmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayıp koşu ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.