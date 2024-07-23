Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayıp koşu ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.