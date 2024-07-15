Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 15.07.2024 - 18:41 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:41
Avusturya’nın Geinberg bölgesinde yeni sezona hazırlanan Galatasaray, antrenmanlarını sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında bu akşam TSİ 20.30’da Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.
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