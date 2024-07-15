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        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 18:41 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:41
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        Galatasaray'da yeni sezon mesaisi!
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        Avusturya’nın Geinberg bölgesinde yeni sezona hazırlanan Galatasaray, antrenmanlarını sürdürdü.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında bu akşam TSİ 20.30’da Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.

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