STAT: Nef Stadı
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Marcao, Nelsson, Omar, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Kerem, Halil
TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.
Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.
SAHASINDAKİ SON 3 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 3 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.
10. RANDEVU
İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.
Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
GALATASARAY SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.
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