Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den Arda Güler'e övgü

"ARDA ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİ"

Arda Güler'in yaşadığı sakatlıkların Real Madrid'deki antrenman seviyesinin sonucu olup olmadığı sorulan Ismael Garcia Gomez, "Arda'nın fiziksel zorluklarının Real Madrid'in antrenman seviyesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid çok maç oynayan bir takım. Bu nedenle ağır antrenmanların sayısı çok fazladır.Arda yeni bir ülkeye gelmiş genç bir çocuk. Yeni bir kültür, yeni bir dil... Yapabileceğiniz tek şey yeşil sahaya çıkıp diğer 11 kişiye karşı oynamak. Bu değişiklikler stres yaratabilir. Belki stres bu tür sorunları tetikleyebilir, bilemiyorum. Benim bildiğim şu; Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu" dedi.