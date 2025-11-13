Şampiyonlar Ligi arenasında sahne sırası Galatasaray’da! Sarı-kırmızılı ekip, puan tablosundaki yerini güçlendirmek için Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında önemli bir sınava çıkacak. Taraftarlar ise “Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...