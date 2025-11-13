Galatasaray Union Saint - Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden İstanbul'a taşınıyor. Temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının beşinci haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi futbolseverler, maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileriyle birlikte bilet fiyatlarını da merak ediyor. Peki, Galatasaray- Union Saint - Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray- Union Saint - Gilloise maçı yayın bilgisi...
Şampiyonlar Ligi arenasında sahne sırası Galatasaray’da! Sarı-kırmızılı ekip, puan tablosundaki yerini güçlendirmek için Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında önemli bir sınava çıkacak. Taraftarlar ise “Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
GALATASARAY - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta karşılaşması, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşma 20:45'te başlayacak.
GALATASARAY - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.
