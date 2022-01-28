Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray Tuzlaspor maçı hangi kanalda

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan ve yeni bir çıkış arayan Galatasaray, lige verilen arada sahasında güçlü TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların şimdiden heyecanla beklediği Galatasaray Tuzlaspor maçıyla ilgili tüm ayrıntılar...

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Tuzlaspor maçı 28 Ocak Cuma günü oynanacak. Öğle saatlerinde oynanacak olan zorlu mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

F.Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu