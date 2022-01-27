Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Galatasaray Tuzlaspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'e verilen arada oynanacak olan Galatasaray Tuzlaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Tuzlaspor maçı 28 Ocak Cuma günü oynanacak. Öğle saatlerinde oynanacak olan zorlu mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

F.Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu