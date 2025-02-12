Galatasaray transfer dönemini hareketli geçirdi!

Galatasaray Kulübü, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna 7 oyuncuyu dahil etti.

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan "Cimbom", bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı. Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'la eşleşen ve ligde maç eksiğiyle en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, ara transferde 7 oyuncuyla kadrosuna takviye yaptı.

REKLAM advertisement1

İlk olarak Trendyol Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Galatasaray, İtalyan ekibi Milan'dan İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı kiraladı. Eski oyuncularından Gabonlu Mario Lemina'yı Wolverhampton'dan kadrosuna katan "Cimbom", Belçika ekibi Genk'ten Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta'yı transfer etti. Lens'ten Polonyalı Przemyslaw Frankowski'yi kiralayan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'dan Eren Elmalı ve MKE Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı renklerine bağladı. REKLAM Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular şu şekilde: Oyuncu Geldiği takım Sözleşme süresi Maliyet (Avro) Opsiyon bedeli (Avro) Carlos Cuesta Genk (Belçika) 3,5 yıl 8 milyon - Przemyslaw Frankowski Lens (Fransa) Sezon sonuna kadar kiralık 1 milyon 7 milyon Alvaro Morata Milan (İtalya) 1 yıllık kiralık 6 milyon 8 milyon Ahmed Kutucu Eyüpspor 3,5 yıl 5 milyon 962 bin - Mario Lemina Wolverhampton 1,5+1 yıl 2 milyon 500 bin - Eren Elmalı Trabzonspor 3,5+1 yıl 3 milyon 500 bin - Arda Ünyay MKE Ankaragücü 3,5 yıl 500 bin - Toplam 27 milyon 462 bin Not: Eren Elmalı için açıklanan 129 milyon 717 bin 700 liralık bedel avroya çevrilmiştir.

LEMINA, GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, yeniden Galatasaray'a transfer oldu. 2019-2020 sezonu başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Lemina, sonraki sezonlarda Fulham, Nice ve Wolverhampton formalarını terletmesinin ardından Galatasaray'a geri döndü. Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da oynadığı dönemde 28 maçta 1 gol kaydetmişti.

HAKIM ZIYECH, BEDELSİZ OLARAK TAKIMDAN AYRILDI Hakim Ziyech, ara transfer döneminde bedelsiz şekilde Al-Duhail'in kadrosuna dahil oldu. Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Ziyech, bedelsiz satın alma şartlarının oluşmasının ardından yaz döneminde Chelsea'den sarı-kırmızılılara transfer olmuştu. Bu sezon takıma istenilen katkıyı veremeyen Ziyech, Galatasaray'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oldu. Faslı orta saha oyuncusu, Galatasaray'da oynadığı 34 maçta 8 gol kaydetti. REKLAM

GİDENLERDEN 9,4 MİLYON EURO GELİR ELDE EDİLDİ Galatasaray, kadrodan ayrılan oyunculardan toplamda 9 milyon 400 bin avro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Olimpik Lyon'la geçici transfer sözleşmesini fesheden Wilfried Zaha'yı MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiraladı. Atalanta ile olan geçici transfer sözleşmesini karşılıklı fesheden İtalyan Nicolo Zaniolo'yu Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kiralayan Galatasaray, Michy Batshuayi'yi Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a sattı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'u da İtalyan ekibi Roma'ya kiraladı. Galatasaray'da ara transfer döneminde kadrodan ayrılan oyuncular şu şekilde: Oyuncu Gittiği takım Maliyeti (Avro) Opsiyon bedeli (Avro) Nicolo Zaniolo Fiorentina (İtalya) 3 milyon 200 bin 15 milyon 500 bin + 2 milyon Michy Batshuayi Eintracht Frankfurt (Almanya) 3 milyon + 500 bin - Wilfried Zaha Charlotte FC (ABD) 2 milyon 700 bin + 1 milyon 60 bin 1 milyon 250 bin+ 144 bin Victor Nelsson Roma (İtalya) 500 bin avro 10 milyon + 2 milyon Hakim Ziyech Al-Duhail (Katar) Bedelsiz - Toplam 9 milyon 400 bin Not: Wilfried Zaha'nın açıklamasında bulunan bedeller dolardan avroya çevrilmiştir.

YENİ TRANSFERLERDEN MORATA VE CUESTA, AVRUPA LİGİ KADROSUNA EKLENDİ Galatasaray, kış transfer sezonunda UEFA Avrupa Ligi kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Takımdan ayrılan oyunculardan Hakim Ziyech, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi'nin kadrosundan çıkartıldı. Galatasaray'da bu isimlerin yerini yeni transferlerden Alvaro Morata ile Carlos Cuesta alırken, sezon başında kadroya dahil edilemeyen Roland Sallai de UEFA Avrupa Ligi listesine yazıldı.