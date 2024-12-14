Galatasaray- Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılar ligde oynağıdığı 14 maçta; 12 galibiyet, 2 beraberliği bulunurken, bordo mavililer ise bu 14 karşılaşmada; 3 galibiyet 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Maçın biletleri 12 Aralık Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu. Peki, "Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...