Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak kritik mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, "Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek maçta iki takımda hata yapmak istemiyor. İşte Galatasaray- Trabzonspor maçının tarihi ve maç saati...
- 1
Galatasaray- Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılar ligde oynağıdığı 14 maçta; 12 galibiyet, 2 beraberliği bulunurken, bordo mavililer ise bu 14 karşılaşmada; 3 galibiyet 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Maçın biletleri 12 Aralık Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu. Peki, "Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...
- 2
GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü 21.00'de oynanacak.
- 3
GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak olan zorlu mücadele beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
GALATASARAY'DA EKSİKLİKLER
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama, Barış Alper'in sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.
- 5
OSIMHEN 10 GÜN, BARIŞ ALPER 2-3 HAFTA YOK!
Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sahalara dönüş tarihi de belli oldu. HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Osimhen 10 gün sahalardan uzak kalacak. Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının ise 2 ile 3 hafta sürmesi bekleniyor.
- 6
TFF MAÇIN HAKEMİNİ DUYURDU!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçı hakem Kadir Sağlam'ın yönetecek.
-
- 7
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Ziyech, Batshuayi