        Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

        Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına start verirken, futbolseverler de dev maçın tarihini ve saatini merak ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 22:00 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:25
        • 1

          Süper Lig’de gözler dev randevuda! Galatasaray ile Trabzonspor, 11. hafta kapsamında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Nefesleri kesecek mücadele öncesi sarı-kırmızılılar antrenmanlarına hız verirken, taraftarlar ise "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı yayın bilgisi...

        • 2

          GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray, Süper Lig 11. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçın beIN Sports 1 kanalından yayınlanması bekleniyor.

