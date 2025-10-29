Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına start verirken, futbolseverler de dev maçın tarihini ve saatini merak ediyor. İşte detaylar...
- 1
Süper Lig’de gözler dev randevuda! Galatasaray ile Trabzonspor, 11. hafta kapsamında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Nefesleri kesecek mücadele öncesi sarı-kırmızılılar antrenmanlarına hız verirken, taraftarlar ise "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı yayın bilgisi...
- 2
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Süper Lig 11. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
- 3
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçın beIN Sports 1 kanalından yayınlanması bekleniyor.
-