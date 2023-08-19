Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar ilk 3 puanını elde etmek istiyor. Trabzonspor ise ikide iki yapma peşinde! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
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Galatasaray, ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
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Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.
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Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi. İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip ise 3 puanla 7. sırada yer buldu.
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ZANIOLO VE TETE YOK
Galatasaray, Trabzonspor müsabakasında Nicolo Zaniolo ve Tete'den yararlanamayacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız karşılaşmada süre almayacak.
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Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete de henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemeyecek.
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ZAHA'NIN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Galatasaray'ın diğer bir yeni transferi Wilfried Zaha'nın da durumu belirsiz. Dün gerçekleştirilen son antrenmana katılmayan İngiliz yıldızın MR'ı çekilirken durumunun maç saatinde netleşeceği belirtildi.
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TRABZONSPOR ALTI EKSİKLE GELDİ
Bordo-mavililer İstanbul'a altı oyuncusundan yoksun geldi. Trabzonspor'da derbide Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Mislav Orsic, Edin Visca ve yeni transfer Taxiarchis Fountas kadroya dahil edilmedi.
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MUHTEMEL 11'LER
MUSLERA
- 9
BOEY
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- 10
NELSSON
- 11
ABDÜLKERİM
- 12
KAZIMCAN
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- 13
LUCAS TORREIRA
- 14
SERGIO OLIVEIRA
- 15
BARIŞ ALPER
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- 16
MERTENS
- 17
KEREM
- 18
ICARDI
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- 19
UĞURCAN
- 20
LARSEN
- 21
BENKOVIC
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- 22
DENSWIL
- 23
EREN ELMALI
- 24
KOURBELIS
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- 25
DOĞUCAN (TEKLIC)
- 26
ABDÜLKADİR
- 27
BAKASETAS
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- 28
TREZEGUET
- 29
MAXI GOMEZ (UMUT)