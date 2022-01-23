Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta son 10 dakikada yediği gollerle yıkıldı, Trabzonspor 2-1 kazanarak zirvede hata yapmadı.

Sarı-kırmızılılar VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. 31. dakikada Cicaldau hata yapmadı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Golden dakikalar sonra Berkan'ın şutu Trabzonspor savunmasına çarpıp yön değiştirirken Uğurcan harika bir kurtarış yaptı.

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İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda rakip kale önünde büyük baskı kuran Trabzonspor 84. dakikada Bakasetas'ın sert şutuyla ilk golünü buldu ve skora denge geldi.

90. dakikada Fatih Öztürk'ün pasında Taylan büyük bir hata yaptı ve topu Visca'ya gönderdi. Visca harika bir gole imza atarak Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu ve puanını 54'e yükseltti.

AVERAJ EKSİDE!

Ligde geride kalan 23 hafta sonrası sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 5 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig'de 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 33 gole engel olamadı.

BU SEZON BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ!

Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyük takımı karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı. Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü.