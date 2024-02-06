Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı CANLI YAYIN
Galatasaray-Bandırmaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig ekibi Teksüt Bandırmaspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk ediyor.
STAT: RAMS Park
SAAT: 20.45
HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu
YAYIN: A Spor
Galatasaray: Günay, Barış Alper, Davinson, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius.
Teksüt Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Batuhan Y., Sergen, Mexer, Emre Batuhan, Levent, Mehmet, Foor, Doğan Can, Djitte.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi.
Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi.
Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı kazanan takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Kupada yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig'de de şampiyonluk mücadelesi veriyor. İç sahadaki lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım olan sarı-kırmızılılar, 24. hafta sonunda 63 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.
Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.