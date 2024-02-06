Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk ediyor.

STAT: RAMS Park

SAAT: 20.45

HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu

YAYIN: A Spor

Galatasaray: Günay, Barış Alper, Davinson, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius.

Teksüt Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Batuhan Y., Sergen, Mexer, Emre Batuhan, Levent, Mehmet, Foor, Doğan Can, Djitte.

Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Kupada yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig'de de şampiyonluk mücadelesi veriyor. İç sahadaki lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım olan sarı-kırmızılılar, 24. hafta sonunda 63 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.

Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.