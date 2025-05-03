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        Galatasaray - Sivasspor: 4-1 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Sivasspor'u 31 dakika içinde bulduğu gollerle dağıttı, şampiyonluk modunu açtı! Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini Torreira, Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-1 mağlup etti. Ligde üst üste 4. kez kazanan Cimbom, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.05.2025 - 17:49 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:21
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        Dörtnala şampiyonluğa!
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        Galatasaray adım adım şampiyonluğa koşuyor... Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1'lik skorla dağıttı, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha aştı.

        Maça fırtına gibi başlayan Aslan, 31 dakikada 4-0'ı yakaladı. Cimbom'un gollerini 9'da Torreira, 15 ve 31'de Osimhen ile 21'de Barış Alper Yılmaz kaydetti.

        Sivasspor, Galatasaray'ın ilk yarıdaki dört golüne 33'te Rey Manaj ile yanıt verdi.

        İkinci yarıda oyunu kontrol eden Okan Buruk'un öğrencileri, maçı 4-1 kazanarak ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

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        F.BAHÇE İLE FARK, MAÇ FAZLASIYLA 8'E ÇIKTI!

        Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bu sonuçla puanını 83'e çıkarıp ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

        Son 4 maçta 3. yenilgisini alan düşme hattındaki Sivasspor ise 34 puanla 16. sırada kaldı.

        OSIMHEN KARİYER REKORU KIRDI!

        Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Sivasspor maçında attığı gollerle bu sezon toplam gol sayısını 33'e çıkardı. 2022-2023 sezonunda Napoli'de forma giyerken 31 gol atan yıldız golcü, Galatasaray formasıyla 33 gol atarak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, bekletmeden altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Nijeryalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Torreira, fileleri havalandırdı: 1-0.

        15. dakikada Galatasaray, durumu 2-0 yaptı. Sallai'nin ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, topukla meşin yuvarlağı Eren Elmalı'ya aktardı. Eren'in dönerek sol çaprazdan çektiği şutta top yan direğe çarpıp altıpas içindeki Osimhen'in önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

        21. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topu, Sivassporlu Tolga Ciğerci kontrol etti. Tolga'dan meşin yuvarlağı kapan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.

        31. dakikada Galatasaray, durumu 4-0'a getirdi. Sallai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi önünde topu kontrol eden Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla gitti.

        33. dakikada Sivasspor farkı 3'e indirdi. Tolga Ciğerci'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın bacak arasından geçerek ağları sarstı: 4-1.

        38. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Ali Şaşal Vural, ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.

        58. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        69. dakikada Morata'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

        80. dakikada Sallai'nin uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza sahası sol çaprazında bekletmeden yaptığı vuruşta top, kalecinin solundan geçerek auta çıktı.

        88. dakikada Sivasspor'un golü VAR'dan döndü. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Pritchard, penaltı noktası civarında bulunan Koita'ya meşin yuvarlağı aktarırken Galatasaraylı Mertens, İngiliz oyuncuya müdahale etmeye çalıştı. Pozisyon sonunda Belçikalı oyuncunun dokunduğu top, penaltı noktası civarında bulunan Koita'da kaldı. Koita, bu pozisyonda topu ağlarla buluştururken yardımcı hakem ofsayt kararı verdi. Pozisyonun bitmesinin ardından yaklaşık 4 dakika sonra VAR'a giden hakem Ozan Ergün, pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ancak Pritchard'ın Mertens'e faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

        Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez (Dk. 70 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 25 Jakobs), Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Lemina (Dk. 70 Sara), Barış Alper Yılmaz, Morata, Yunus Akgün, Osimhen (Dk. 70 Mertens)

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal, Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Koita), Moutoussamy (Dk. 46 Poungouras), Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues (Dk. 71 Simic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Pritchard), Manaj (Dk 84 Emrah Başsan)

        Goller: Dk. 9 Torreira, Dk. 15 ve 31 Osimhen, Dk. 21 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 33 Manaj (Net Global Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 74 Manaj, Dk. 90+2 Koita (Net Global Sivasspor), Dk. 76 Mertens (Galatasaray)

        G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

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