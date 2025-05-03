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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!

        Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu'nun 58. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar borcu tamamen kapatacak projelerinin hazır olduğunu dile getiren bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Osimhen, Galatasaray'a 15'e gitti, 20 verip 'Bize gel' diyebilirdim." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:36
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        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün 58. Olağan Genel Kurulu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "FATİH TEKKE ÇOK BAŞARILI BİR SÜREÇ GÖTÜRÜYOR"

        Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Sayın Fatih Tekke geldikten sonra bence çok başarılı bir süreç götürüyor. O döneme kadar olan süreçte çok gayret göstermemize rağmen sizlere mahçup olan skorlar aldık. Ben burada hepinizden tekrar özür dilerim. Ben çok üzüldüm siz de çok üzüldünüz keşke böyle olmasıydı.

        "KULÜBÜN ASIL PROBLEMİ..."

        Trabzonspor'un asıl problemi gelir ve gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. 30-35 milyon euro gelir, 95-100 milyon euro arası gider var...

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        "BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN İLK BİZ ÇIKTIK"

        İlk geldiğimizde yaptığımız bedelli sermaye arttırımlarıyla şunu söylemiştik bu Bankalar Birliği borcundan çıkmamız gerekiyor. İlk çıkan kulüp biz olduk. Çok önemli bir eşikti Trabzonspor için. Bizden sonra çıkacaklarını söyleyen kulüpleri bekliyoruz, inşallah onlar da çıkacaklar.

        "3.2 MİLYAR TL GELİR BEKLİYORUZ"

        Şu anda SPK'da yürüttüğümüz çalışma da başka önemli bir eşik olacak. 3.2 milyar civarında bir gelir bekliyoruz. Bu da şu anlama geliyor tek kalemde Trabzonspor'un borcu mayıs ayının sonu haziranın başı itibarıyla inşallah 2 milyar lira seviyelerine gelecek.

        "BORCU SIFIRLAYACAK PROJELERİMİZ HAZIR"

        Bizim bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar çok açık söyleyeyim bunu. Bu borcu tamamen sıfırlayacak üzerine kasaya da para koyacak kadar projelerimiz de hazır, bunu da net olarak belirteyim.

        "OSIMHEN'E 'BİZE GEL' DİYEBİLİRDİM"

        Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp; Osimhen, Galatasaray'a 15'e gitti, 20 verip 'Bize gel' diyebilirdim. Çözüm bu değil. Yapılabilir ama sonuç alınmaz. Elimizdeki 5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bu isimlerden kayda değer gelirler elde edebiliriz.

        "AMACIMIZ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK FUTBOL AKADEMİSİNİ KURMAK"

        Şu anda 2 önemli arazi üzerinde çalışmamız var. Bir tanesi son aşamaya geldi. Kemerburgaz'da 90 dönüm. Trabzonspor'un tarihini değiştirecek. İkincisi İstanbul'da Avrupa'nın en büyük futbol akademisini yapmak. U19'un başarısı ortada şehir destek veriyor. Bu araziyi bünyeye katmanın tam zamanı.

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