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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emrah Özmen'in 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 gün önce işbaşı yaptığı imalathanede elektrik akımına kapılan 32 yaşındaki Emrah Özmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.Ö., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:57
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        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
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        Zonguldak'ta olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Unlu mamuller imalathanesinde çalışan Emrah Özmen (32), elektrik akımına kapıldı.

        MESAİ ARKADAŞLARI FARK ETTİ

        Evli olan Emrah Özmen, 32 yaşındaydı.
        Evli olan Emrah Özmen, 32 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi ile ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özmen, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.Ö., gözaltına alındı.

        ÜÇ GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI

        Evli olan Özmen'in 3 gün önce işbaşı yaptığı, cenazesinin yarın öğle vakti Ortaköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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